Сердце — это пульсирующая мышца, которая перекачивает кровь по всему организму. Внутри сердца ток крови контролируют четыре клапана: два контролируют ток крови из верхних камер, или предсердий, в нижние камеры, или желудочки; а два других контролируют ток крови из желудочков — один к легким, а второй — к остальному организму.

В норме в момент сокращения сердца богатая кислородом кровь перемещается из левого предсердия в левый желудочек через митральный клапан. Иногда этот клапан суживается, уплотняется или утолщается. Такое состояние носит название стеноз митрального клапана.

Митральная вальвулопластика — это процедура, используемая для лечения стеноза митрального клапана путем увеличения ширины отверстия митрального клапана и восстановления нормального кровотока. Во время этой процедуры в вену в ноге вставляют проводник, который продвигают к сердцу. Затем баллонный катетер перемещают по проводнику и вводят в отверстие митрального клапана.

Сначала раздувают дальний конец баллона, чтобы добиться правильного положения баллона внутри этого отверстия. Затем раздувают весь баллон, чтобы расширить отверстие клапана. Баллон может раздуваться и сдуваться несколько раз. После достаточного расширения клапана баллонный катетер удаляют.