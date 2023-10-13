Радиоактивные элементы, такие как уран и радий, выделяют избыточную энергию в виде частиц или волн. Альфа-частицы, бета-частицы и гамма-лучи представляют собой виды радиоактивного излучения, которые могут вызывать поражение при взаимодействии с атомами, образующими живые клетки. Все виды излучения могут вызывать поражение организма и приводить к так называемой лучевой болезни. При взаимодействии радиоактивных частиц или волн с атомами в организме они могут вытеснять электроны, которые вращаются вокруг ядра этого атома. Это приводит к изменению функции атома и образованию ионов (также называемых свободными радикалами). Эти ионы вступают в патологические реакции с другими атомами, например, в генетическом материале клетки, что приводит к мутациям и может вызывать развитие онкологических заболеваний. Воздействие высоких доз радиации может привести к гибели клеток и, следовательно, к нарушению функции тканей или органов. Ослабление иммунной системы (частый признак лучевой болезни) приводит к повышению частоты инфекций. Первоначальными симптомами являются тошнота, диарея и слабость, иногда с последующим выпадением волос. Могут быть назначены лекарственные препараты для уменьшения тошноты и боли, но только антибиотики и переливание крови могут помочь бороться со смертельными инфекциями и способствовать постепенному выздоровлению от лучевой болезни.