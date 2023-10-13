Половые органы взрослых мужчин и женщин часто покрыты жесткими лобковыми волосами. На этих волосах могут поселиться маленькие насекомые под названием лобковые вши. Заражаются ими половым путем или при совместном пользовании одеждой или постельным бельем с инфицированным человеком.

Лобковые вши обычно имеют цвет загорелой кожи и размер с булавочную головку. Они относительно плоские по форме и на коже часто выглядят как маленькие струпья.

У вшей есть клешни, которые помогают им прикрепляться к лобковым волосам, где они откладывают яйца. Яйца, так называемые гниды, похожи на маленькие коричневые точки и прочно прикрепляются к основанию волос вблизи кожи. Взрослые вши питаются человеческой кровью, вводя хоботок в мелкие кровеносные сосуды в коже. Пока вши питаются кровью человека, белки из их слюны попадают в кожу.