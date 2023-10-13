Вдыхаемые токсичные пары, например, те, которые содержатся в дыме сигарет, могут привести к развитию эмфиземы — необратимого заболевания, которое нарушает функцию легких. Эмфизема разрушает альвеолы и альвеолярные ходы. По мере того, как легкие теряют эластичность, альвеолы разрываются, создавая большие воздушные полости, которые уменьшают площадь поверхности, необходимой организму для поглощения кислорода и удаления отходов углекислого газа. Это может вызвать прогрессирующую одышку, приводящую к поражению легких и сердца.