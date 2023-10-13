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Кохлеарный имплантат

Когда звуковые волны достигают уха, они собираются воронкообразным внешним ухом и направляются в среднее ухо. Когда звук достигает среднего уха, звуковые волны задевают барабанную перепонку. Затем колебания проходят через среднее ухо и достигают заполненного жидкостью внутреннего уха.

Во внутреннем ухе расположена важная структура под названием «улитка». Внутри улитки звуковые вибрации приводят в движение крошечные волоски, прикрепленные к нервным волокнам. Таким образом звуки преобразуются в сигналы, которые посылаются в головной мозг через слуховой нерв.

Болезнь, повреждение или деформация волосковых клеток улитки — частая причина ухудшения слуха или глухоты. Эти поврежденные волосковые клетки могут посылать в слуховой нерв прерывистые или неясные сигналы, или вообще не посылать сигналов. Устройство, называемое кохлеарным имплантатом, может восстановить слух, заменив эти поврежденные структуры проводом, имплантированным в улитку.

Чтобы активировать процесс приема звуковой информации, звуковые волны сначала принимаются микрофоном, который висит над задней частью уха. Затем звуки пропускаются через тонкий провод к речевому процессору, который часто крепится к ремню. Этот процессор усиливает и фильтрует звук перед преобразованием его в цифровые сигналы.

Эти цифровые сигналы возвращаются по тому же проводу к передатчику, расположенному на голове. Затем передатчик посылает радиосигналы в приемный блок, встроенный непосредственно под кожу головы. После этого принимающий блок стимулирует провод, имплантированный в улитку, позволяя улитке посылать четкие сигналы на слуховой нерв.

Несмотря на то, что хирургическое вмешательство навсегда повреждает улитку, кохлеарные имплантаты могут значительно улучшить слух, даже у людей, страдающих глубокой глухотой. Существует несколько возможных осложнений, связанных с этой процедурой, которые следует обсудить с врачом до начала хирургического вмешательства.

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