Корь — это очень заразная болезнь, которую вызывает вирус кори. В слизи носа и горла инфицированных людей находится вирус кори. Когда они чихают или кашляют, капли влаги попадают в воздух. Вирус, который находится в этих каплях, может оставаться активным на различных поверхностях до двух часов. Вирус распространяется при контакте с этими зараженными каплями.

После контакта с вирусом кори инкубационный период, как правило, длится от 10 до 12 дней, в течение которых признаков заболевания нет. В это время вирус начинает размножаться и заражать клетки дыхательных путей, глаз и лимфатических узлов, увеличивая уровень вируса в кровотоке.

Первая стадия болезни начинается с насморка, кашля и немного повышенной температуры. По мере прогрессирования инфекции глаза человека краснеют и становятся чувствительными к свету.

Вторая стадия кори характеризуется повышенной температурой — иногда до 39–40 °С — и характерной красной пятнистой сыпью. Сыпь обычно начинается на лице, а затем распространяется на грудь, спину, руки и ноги, включая ладони рук и подошвы ног. Примерно через 5 дней сыпь исчезает в том же порядке, в котором она появилась. Крошечные белые пятна, так называемая коревая сыпь, также могут появляться во рту.

Больной корью может быть заразным в течение периода от 4 дней до и после появления сыпи.