Не каждая женщина рожает ребенка через естественные родовые пути. В случае дистресса плода или матери, в случае тазового предлежания (когда на момент родов предлежающей частью ребенка являются ноги), или если первый ребенок женщины был рожден путем операции кесарева сечения, может потребоваться процедура кесарева сечения.

При кесаревом сечении врач обычно делает горизонтальный надрез над кожей чуть выше линии роста лобковых волос, либо вертикальный разрез под пупком.

После выполнения разреза производится каутеризация кровеносных сосудов для остановки кровотечения. После разреза кожи, жирового слоя и мышц живота вскрывается оболочка, покрывающая внутренние органы, и обнажаются матка и мочевой пузырь. В этот момент врач обычно вводит руки в полость таза, чтобы определить положение ребенка и плаценты. Затем делается разрез на матке, обычно в нижней ее части, и из матки отсасывается оставшаяся в ней жидкость.

Затем врач расширяет разрез при помощи пальцев. Затем головка плода захватывается и осторожно извлекается вместе с остальным телом из матки женщины.

Наконец, слои передней брюшной стенки сшиваются в порядке, обратном разрезанию.

Матери дают от 3 до 5 дней на восстановление в больнице. У нее может наблюдаться некоторая болезненность, и ей ограничат активность в течение следующих нескольких недель.