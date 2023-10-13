Когда человек дышит, воздух проходит через нос, вниз по трахее и далее во все более мелкие дыхательные пути, которые называются бронхами. Эти бронхи разветвляются на более мелкие проходы, называемые бронхиолами, и в конце концов переходят в крошечные хрупкие мешочки, называемые альвеолами. При вдохе альвеолы в легких наполняются воздухом. Именно здесь происходит обмен кислорода и углекислого газа. Клетки крови поглощают кислород из капилляров в альвеолах, в то время как углекислый газ (продукт жизнедеятельности) высвобождается обратно в легкие из вен. При выдохе углекислый газ выводится из организма. Обогащенная кислородом кровь затем перемещается в сердце, которое качает ее обратно в организм, где она необходима.