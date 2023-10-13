Сердце — это пульсирующая мышца, которая перекачивает кровь по всему организму. Внутри сердца четыре клапана открываются и закрываются в определенной последовательности, чтобы поддерживать движение крови в нужном направлении.

Два сердечных клапана управляют потоком крови, поступающей из верхних камер сердца, или предсердий, в нижние камеры, или желудочки. Два других сердечных клапана контролируют ток крови из желудочков к легким и остальным органам и тканям. При открытии и закрытии четыре сердечных клапана издают два отдельных «сердечных звука», которые и называют сердцебиением.

В норме во время сердцебиения бедная кислородом кровь возвращается из организма, заполняя правое предсердие, которое затем сокращается и выталкивает кровь через трехстворчатый клапан в правый желудочек. Затем правый желудочек сокращается и перекачивает кровь через легочный клапан в легочную артерию. Легочная артерия переносит кровь в легкие, где она насыщается кислородом.

В это же время обогащенная кислородом кровь возвращается из легких, поступая в левое предсердие, которое выталкивает кровь через митральный клапан в левый желудочек. При сокращении левого желудочка кровь перекачивается через аортальный клапан в аорту и далее распределяется по организму.