Как работают сердечные клапаны
Сердце — это пульсирующая мышца, которая перекачивает кровь по всему организму. Внутри сердца четыре клапана открываются и закрываются в определенной последовательности, чтобы поддерживать движение крови в нужном направлении.
Два сердечных клапана управляют потоком крови, поступающей из верхних камер сердца, или предсердий, в нижние камеры, или желудочки. Два других сердечных клапана контролируют ток крови из желудочков к легким и остальным органам и тканям. При открытии и закрытии четыре сердечных клапана издают два отдельных «сердечных звука», которые и называют сердцебиением.
В норме во время сердцебиения бедная кислородом кровь возвращается из организма, заполняя правое предсердие, которое затем сокращается и выталкивает кровь через трехстворчатый клапан в правый желудочек. Затем правый желудочек сокращается и перекачивает кровь через легочный клапан в легочную артерию. Легочная артерия переносит кровь в легкие, где она насыщается кислородом.
В это же время обогащенная кислородом кровь возвращается из легких, поступая в левое предсердие, которое выталкивает кровь через митральный клапан в левый желудочек. При сокращении левого желудочка кровь перекачивается через аортальный клапан в аорту и далее распределяется по организму.
Кровь проходит в сердце через клапаны. При сокращении предсердий клапаны этих верхних камер, трехстворчатый и митральный, открываются и пропускают кровь в желудочки. При сокращении желудочков трехстворчатый и митральный клапаны захлопываются, в то время как выходные клапаны желудочков, легочный и аортальный, открываются под давлением крови, изгоняемой из желудочка. Герметичное смыкание створок аортального и легочного клапанов препятствует обратному току выталкиваемой из желудочков крови. Существует несколько типов нарушений функций клапанов, в том числе, регургитация клапана и стеноз клапана.
- Коротко о главном: Общие сведения о заболеваниях сердечных клапанов
- Коротко о главном: Аортальная регургитация
- Коротко о главном: Стеноз аорты
- Коротко о главном: Митральная регургитация
- Коротко о главном: Митральный стеноз
- Коротко о главном: Пролапс митрального клапана (ПМК)
- Общие сведения о заболеваниях сердечных клапанов