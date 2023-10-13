Сердце — это основной орган сердечно-сосудистой системы. Это пульсирующая мышца, которая непрерывно качает кровь к остальным органам и тканям. Венечные артерии снабжают сердце необходимым ему кислородом и питательными веществами, которые требуются для эффективной работы.

Эритроциты, лейкоциты и различные вещества свободно попадают в сердце и другие органы и ткани. У здорового человека стенки артерии гладкие и однородные по толщине. Однако со временем высокий уровень циркулирующего холестерина может привести к отложению жирового налета, называемого бляшками.

По мере отложения налета он уплотняется и может стать причиной сужения артерии и уменьшения ее эластичности — это называется атеросклерозом. При развитии атеросклероза в венечных артериях возникает состояние, называемое ишемической болезнью сердца или ИБС. При возникновении существенного препятствия току крови может произойти инфаркт миокарда. Инфаркт миокарда сокращенно называют ИМ.

Если закупорка коронарной артерии превышает 70 процентов, риск инфаркта миокарда повышается; риск практически неизбежен при полной блокаде венечной артерии бляшкой.

Другой механизм повышения риска ИМ при ИБС — это образование сгустка крови. Зачастую в месте роста бляшки может возникнуть трещина. В этом случае кровь может сворачиваться или скапливаться вместе в месте трещины, или сгусток крови, называемый тромбом, может расти в размере, пока полностью не заблокирует кровоток.