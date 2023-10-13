Как и все органы, головной мозг нуждается в кислороде и питательных веществах, чтобы функционировать должным образом. Эти поддерживающие жизнь вещества доставляются в головной мозг кровью, которая движется по кровеносной системе.

Инсульт возникает, когда в какой-либо участок головного мозга поступает недостаточное количество крови, что приводит к гибели тканей и потере функции головного мозга. Инсульт может быть вызван разрывом кровеносного сосуда, как например, при аневризме, или эмболией, при которой небольшой свободно циркулирующий сгусток или частица, застрявшие в одной из артерий головного мозга и блокирующие кровоток.