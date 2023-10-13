Мочевыделительная система состоит из двух почек, двух мочеточников, мочевого пузыря и мочеиспускательного канала. Почки выводят продукты жизнедеятельности из крови и образуют мочу. Потом моча проходит через трубкообразные мочеточники и накапливается в мочевом пузыре до того момента, когда она выводится из организма через мочеиспускательный канал. В мочевом пузыре может развиться рак. Наиболее распространенным методом лечения инвазивного рака мочевого пузыря является полное удаление мочевого пузыря, которое носит название «полная цистэктомия». Отведение мочи с помощью участка подвздошной кишки, используемого для создания искусственного мочевого пузыря — оперативная процедура, которая проводится для выведения мочи после цистэктомии. Это делается через подвздошный мочевой пузырь. При хирургическом вмешательстве удаляют часть кишечника под названием «подвздошная кишка» для формирования искусственного канала (кондуита) или трубки, которая будет являться подвздошным мочевым пузырем. После этого подвздошный мочевой пузырь имплантируют в мочевыделительную систему, давая возможность моче выводиться из организма в мочеприемник. Существует несколько возможных осложнений, связанных с этой процедурой, которые следует обсудить с врачом до начала хирургического вмешательства.