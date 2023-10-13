Почки представляют собой пару небольших, бобовидных органов, расположенных с задней стороны туловища, за нижними ребрами. Несмотря на то, что люди рождаются с парой почек, организм может функционировать эффективно, имея только одну здоровую почку.

Функции почек включают поддержание баланса содержания жидкости в организме, регулирование артериального давления и выработки эритроцитов, а также фильтрацию отходов жизнедеятельности организма. Каждая почка состоит примерно из одного миллиона фильтрующих единиц, именуемых нефронами. Каждый нефрон содержит скрученную массу небольших кровеносных сосудов под названием гломерула. Полупроницаемая гломерула позволяет воде и растворимым отходам из крови пройти через мембрану. Отфильтрованные отходы затем выходят из организма в виде мочи.

Диабет — это заболевание, вызванное чрезмерным количеством глюкозы или сахара в кровотоке, что может повредить мембрану и привести к высокому артериальному давлению. Это повышенное артериальное давление служит причиной того, что почки фильтруют слишком много крови, нагружая и повреждая нефрон. Это заболевание известно, как диабетическая нефропатия. Поскольку гломерулярные фильтры нефрона больше не работают, отходы, которые должны отфильтровываться, начинают скапливаться в организме, а важные белки крови, которые должны удерживаться, утрачиваются.

Симптомы этого заболевания часто не возникают до тех пор, пока не разрушится 80 процентов почек. С появлением симптомов они часто включают отечность, утомляемость, потерю аппетита, высокое артериальное давление, чрезмерное мочеиспускание и сильную жажду.