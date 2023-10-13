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Дегенерация желтого пятна

Дегенерация желтого пятна, которую часто называют возрастной макулярной дегенерацией или возрастной дегенерацией желтого пятна, в некоторых странах является ведущей причиной слепоты.

При нормальном зрении свет входит в глаз через роговицу, затем проходит через зрачок и хрусталик, фокусируясь на небольшом участке сетчатки в задней части глаза, который называется желтым пятном.

Желтое пятно находится в центре сетчатки и обеспечивает нам детализированное зрение прямо перед собой. Оно позволяет нам видеть мелкие детали, например, черты лица и мелкий шрифт.

Когда желтое пятно с возрастом стареет, деликатная ткань желтого пятна разрушается и изображение объектов может становиться размытым, деформированным и терять свой цвет. Также возможно появление темного или пустого участка в центре поля зрения.

В зависимости от тяжести потери зрения могут быть прописаны разнообразные устройства для коррекции зрения, включая телескопические и микроскопические линзы. Центральное зрение, поврежденное в результате дегенерации желтого пятна, невозможно восстановить, но можно скомпенсировать с помощью этих оптических систем.

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