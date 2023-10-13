Ухо можно разделить на три отдела: внешнее ухо, среднее ухо и внутреннее ухо. Среднее ухо представляет собой заполненную воздухом камеру, которая соединена с носом и горлом через канал, называемый евстахиевой трубой.

Обычно воздух проходит через эту трубу, выравнивая давление в среднем ухе и в воздухе вокруг нас. Это особенно важно при значительных изменениях внешнего давления воздуха, например, при авиаперелетах или при подводном плавании. Например, по мере того как самолет набирает высоту, давление в салоне постепенно уменьшается. Это приводит к тому, что давление в среднем ухе остается относительно высоким, а барабанная перепонка слегка выпячивается наружу.

Когда разность давлений между салоном и средним ухом достигает около 15 миллиметров ртутного столба (мм рт. ст.), евстахиевы трубы открываются с ощущением хлопка, и воздух высвобождается из полости среднего уха. В норме это происходит примерно один раз на каждые пятьсот–тысячу футов во время подъема в высоту.

И наоборот, по мере снижения самолета и повышения давления в салоне давление в среднем ухе остается относительно низким, а барабанная перепонка слегка втягивается внутрь. Теперь, когда евстахиевы трубы открываются, воздух устремляется в полость среднего уха, чтобы выровнять давление.

Иногда во время снижения высоты следует использовать специальные приемы для выравнивания давления в среднем ухе. Если разница в давлении вызывает дискомфорт, открытию евстахиевых труб может способствовать, например, глотание, жевание резинки или выдувание воздуха через нос.

Заболевания, такие как простуда и ушные инфекции, могут вызвать отек оболочек, окружающих евстахиевы трубы. Это может затруднить выравнивание давления и вызвать боль в среднем ухе.