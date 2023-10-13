Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Грудное вскармливание

Внешняя часть молочной железы состоит из соска и ареолы. На кончике соска находится несколько отверстий, через которых течет молоко в период лактации. Ареола — это область пигментированной кожи, расположенная вокруг соска. Она покрыта железами, которые выделяют жир для смазки соска и ареолы.

Основная функция женской груди — вырабатывать молоко для кормления младенца; этот процесс называется лактация.

Женская грудь, которая состоит в основном из жировой ткани, также содержит молочные железы, вырабатывающие молоко, так называемые дольки. Дольки соединены с соском сетью трубочек, так называемых молочных протоков. Молочные железы вырабатывают молоко из воды и питательных веществ, получаемых из кровотока. Молоко хранится в дольках до тех пор, пока гормон окситоцин не передаст сигнал крошечным мышцам в дольках сокращаться и проводить молоко через каналы. Этот процесс называется рефлекс прилива молока или рефлекс выброса молока.

Хотя младенцы рождаются с естественным рефлексом сосания, им все-таки приходится учиться сосать грудь. Во время грудного вскармливания, важно, чтобы младенец сохранял правильную позицию рта по отношению к соску; это гарантирует, что ребенок получит надлежащее количество молока и грудное вскармливание будет успешным. Правильная позиция означает, что сосок должен находиться в дальней части рта младенца, почти там, где твердое небо граничит с мягким небом. Если ребенок сосет только кончик соска или у него во рту недостаточно ткани молочной железы, это может привести к травмам и трещинам сосков.

По этим темам