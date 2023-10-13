Внешняя часть молочной железы состоит из соска и ареолы. На кончике соска находится несколько отверстий, через которых течет молоко в период лактации. Ареола — это область пигментированной кожи, расположенная вокруг соска. Она покрыта железами, которые выделяют жир для смазки соска и ареолы.

Основная функция женской груди — вырабатывать молоко для кормления младенца; этот процесс называется лактация.

Женская грудь, которая состоит в основном из жировой ткани, также содержит молочные железы, вырабатывающие молоко, так называемые дольки. Дольки соединены с соском сетью трубочек, так называемых молочных протоков. Молочные железы вырабатывают молоко из воды и питательных веществ, получаемых из кровотока. Молоко хранится в дольках до тех пор, пока гормон окситоцин не передаст сигнал крошечным мышцам в дольках сокращаться и проводить молоко через каналы. Этот процесс называется рефлекс прилива молока или рефлекс выброса молока.