Грудное вскармливание
Внешняя часть молочной железы состоит из соска и ареолы. На кончике соска находится несколько отверстий, через которых течет молоко в период лактации. Ареола — это область пигментированной кожи, расположенная вокруг соска. Она покрыта железами, которые выделяют жир для смазки соска и ареолы.
Основная функция женской груди — вырабатывать молоко для кормления младенца; этот процесс называется лактация.
Женская грудь, которая состоит в основном из жировой ткани, также содержит молочные железы, вырабатывающие молоко, так называемые дольки. Дольки соединены с соском сетью трубочек, так называемых молочных протоков. Молочные железы вырабатывают молоко из воды и питательных веществ, получаемых из кровотока. Молоко хранится в дольках до тех пор, пока гормон окситоцин не передаст сигнал крошечным мышцам в дольках сокращаться и проводить молоко через каналы. Этот процесс называется рефлекс прилива молока или рефлекс выброса молока.
Хотя младенцы рождаются с естественным рефлексом сосания, им все-таки приходится учиться сосать грудь. Во время грудного вскармливания, важно, чтобы младенец сохранял правильную позицию рта по отношению к соску; это гарантирует, что ребенок получит надлежащее количество молока и грудное вскармливание будет успешным. Правильная позиция означает, что сосок должен находиться в дальней части рта младенца, почти там, где твердое небо граничит с мягким небом. Если ребенок сосет только кончик соска или у него во рту недостаточно ткани молочной железы, это может привести к травмам и трещинам сосков.