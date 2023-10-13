Во время бронхоскопии врач проводит гибкий волоконно-оптический зонд через ноздрю или рот пациента вниз в дыхательные пути. Врач может проводить прямой осмотр крупных дыхательных путей. Процедура может проводиться без анестезии или с использованием седативных средств. Чтобы обеспечить венозный доступ для введения лекарственных препаратов, используют иглу для внутривенного (в/в) введения. Электрокардиографию (ЭКГ) и пульсоксиметрию (мониторы, которые можно увидеть слева) используют для контроля основных показателей жизнедеятельности во время процедуры.