Стандартный эндоскоп можно использовать для исследования патологий тонкого кишечника таких как опухоли и кровотечение. Однако эти эндоскопы могут достигать только первых 1-2 метров кишечника. Часто патология находится в оставшихся 3-5 метрах. Но при помощи видеокапсульной эндоскопии врачи могут исследовать труднодосягаемые опухоли или увидеть отдаленное кишечное кровотечение при помощи динамического видеоизображения кишечника.

Видеокапсульная эндоскопия является неинвазивной процедурой, при которой используется компьютеризованная капсула для осмотра всей длины тонкого кишечника. Капсула имеет размер с витамин и содержит передающий датчик, батарею, цветную видеокамеру и источник света в виде светодиодной лампы. Капсула герметична и устойчива к желудочной кислоте и пищеварительным ферментам. Капсула делает два изображения в секунду по мере ее продвижения при помощи мышечных сокращений по ЖК тракту. В отдаленных участках тракта могут обнаруживаться опухоль или кровотечение из стенки кишечника, которые можно установить более точно. Сенсорные датчики на животе пациента отправляют эти изображения в приемник, установленный на талии. Через 8 часов после получения более 50 000 изображений датчики и приемник снимают. Изображения затем можно загрузить в компьютер, где они просматриваются в видео-формате и изучаются врачом. Капсулу нельзя повторно использовать, и многие люди даже не осознают, что капсула в какой-то момент вышла из организма вместе с калом.