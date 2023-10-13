Сперматозоиды — это мужские половые клетки, которые образуются в семенных канальцах яичек. Сперматозоиды проходят через длинную систему канальцев, начиная от яичек, через придатки яичка, а затем через длинные узкие трубки, называемые левым и правым семявыносящим протоком. Сперматозоиды затем перемещаются через везикулы, предстательную железу и бульбоуретральные железы, смешиваясь с семенной жидкостью с образованием эякулята под названием сперма.

Во время вазэктомии семявыносящие протоки пересекаются и перевязываются, чтобы избежать эякуляции сперматозоидов. Эякуляция происходит, как обычно. Однако сперматозоиды в эякуляте отсутствуют. Поэтому оплодотворения не происходит. После вазэктомии сперматозоиды по-прежнему вырабатываются, но поглощаются организмом безо всякого вреда для здоровья.