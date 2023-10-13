При нормальном дыхании воздух проходит через нос, вниз по трахее и далее во все более мелкие дыхательные пути, которые называются «бронхами». Бронхи делятся на бронхиолы и далее на крошечные, похожие на виноград, скопления тонких, хрупких мешочков под названием альвеолы. Альвеолы — это место, где происходит обмен кислорода и углекислого газа в крови. Бронхоэктатическая болезнь — это аномальное разрушение и расширение бронхов вследствие рецидивирующего воспаления или инфекции. Она приводит к аномальному расширению дыхательных путей. В расширенных дыхательных путях обычно образуется и скапливается чрезмерное количество слизи. Небольшие волоски, которые выстилают дыхательные пути (реснички), также повреждаются, что влияет на способность пациента очищать легкие от пыли и микробов. Поскольку реснички больше не функционируют должным образом, также затруднено выведение скопившейся слизи. Часто возникают инфекции легких. Человек может родиться с бронхоэктазами или они могут возникнуть в более поздний период жизни в результате других заболеваний легких. Основным симптомом бронхоэктазов является постоянный продуктивный кашель с выделением большого количества мокроты и слизи. Несмотря на то, что пациент обычно чувствует себя хорошо, без повышения температуры или боли, также может присутствовать утомляемость, потеря массы тела, одышка и свистящие хрипы. Бронхоэктазы можно лечить несколькими способами, включая антибиотики и физиотерапию грудной клетки.