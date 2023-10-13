Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Бронхолитики

При нормальном дыхании воздух проходит через нос, вниз по трахее и далее во все более мелкие дыхательные пути, которые называются «бронхами». В некоторых случаях гладкие мышцы, окружающие бронхи, могут сокращаться, а количество слизи повышаться. Это приводит к затруднению дыхания. Обычно при этом нарушении назначают препарат под названием бронхолитик.

Наиболее распространенными типами бронхолитиков являются холинолитики и бета-2 агонисты. После вдыхания эти препараты перемещаются вниз по дыхательным путям и связываются с гладкомышечными клетками бронхов. Это приводит к расслаблению мышц и снижению уровня слизи, что облегчает дыхание.

По этим темам