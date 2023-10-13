При нормальном дыхании воздух проходит через нос, вниз по трахее и далее во все более мелкие дыхательные пути, которые называются «бронхами». В некоторых случаях гладкие мышцы, окружающие бронхи, могут сокращаться, а количество слизи повышаться. Это приводит к затруднению дыхания. Обычно при этом нарушении назначают препарат под названием бронхолитик.