При нормальном дыхании воздух проходит через нос, вниз по трахее и далее во все более мелкие дыхательные пути, которые называются «бронхами». Бронхи делятся на бронхиолы и далее на крошечные скопления тонких, хрупких мешочков, похожие на виноград, называемые альвеолами. Бронхит — это воспаление бронхиальных трубок (бронхов). Когда раздражение клеток слизистой оболочки бронхов переходит определенный предел, крошечные волосковые клетки (реснички), которые обычно захватывают и выводят загрязняющие вещества, прекращают функционировать. В ответ возникает сильная секреция слизи, которая вызывает характерный для бронхита кашель. Воспаление может быть вызвано вирусами, бактериями, курением или вдыханием химических загрязнителей или пыли.