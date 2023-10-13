Позвоночник состоит из 33 позвонков, которые защищают спинной мозг и обеспечивают равновесие тела. Первые семь позвонков составляют шейный отдел позвоночника. Вокруг этих позвонков расположены мышцы, связки, кровеносные сосуды и нервы. Кроме того, межпозвонковые диски между позвонками выполняют функцию амортизаторов для позвоночника.

Наиболее частой причиной боли в шее является растяжение мышц или растяжение других мягких структур шеи. Эти виды травм могут возникать в результате автомобильной аварии или растяжения шеи, например, в результате сна в неправильном положении или переноски тяжелого чемодана.