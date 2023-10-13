Головной мозг состоит из серого и белого вещества, которые содержат миллионы нервных клеток. Эти нервные клетки, или нейроны, взаимодействуют посредством высвобождения химических веществ, называемых нейромедиаторами. При стимуляции нейрона нейромедиатор высвобождается из нейрона и пересекает щель под названием «синапс»; затем он связывается с рецептором другого нейрона, тем самым передавая сигнал.

Болезнь Паркинсона — это дегенерация участка головного мозга, отвечающего за движения мышц, а именно, пигментированных нейронов, расположенных в черной субстанции среднего мозга. Разрушение этих нейронов приводит к снижению доступности дофамина, который представляет собой одну из разновидностей нейромедиаторов. В результате нервы в этом участке теряют способность передавать сигнал другим нервам, чтобы направлять специфические движения тела. В результате возникает тремор, замедление движений, ригидность мышц и проблемы с равновесием.