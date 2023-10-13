Биопсия — это процедура, во время которой образец ткани извлекается из организма для обследования. Диагноз устанавливается во время изучения клеток под микроскопом. Существует несколько способов получения образцов во время биопсии.

Игольчатая биопсия проводится тогда, когда пораженный участок или опухоль можно нащупать или определить во время визуализирующих исследований. Во время процедуры тонкая полая игла вводится в пораженный участок под рентгенологическим или ультразвуковым контролем. Берется небольшой образец ткани для анализа. Если для получения образца к игле подсоединяется отсос, эта процедура называется аспирационной биопсией.

Инцизионная биопсия выполняется, когда получение образца патологической ткани невозможно с помощью менее инвазивных методов или когда требуется больший образец. Во время этой хирургической процедуры вводят местный анестетик и берут участок или часть опухоли. После проведения инцизионной биопсии необходимо наложить швы, чтобы зашить кожу. Эта биопсия, как правило, выполняется в амбулаторных условиях.

Во время эксцизионной биопсии вводится местный анестетик и хирург делает глубокий или продольный разрез кожи, чтобы удалить всю опухоль, а также некоторую часть окружающей нормальной ткани. В некоторых случаях удаление всей патологической ткани в одной области удовлетворяет необходимость диагностики и лечения. После удаления тканей разрез закрывается швами.

Замороженные срезы используются, когда биопсийный материал необходимо получить и проанализировать сразу во время хирургического вмешательства. Анализ замороженных срезов может понадобиться, чтобы определить:

является ли опухоль или патологическое новообразование доброкачественным или злокачественным;

требуется ли больше ткани для диагностики;

распространилось ли злокачественное новообразование и дало ли оно метастазы;

все ли злокачественное новообразование было удалено, и свободны ли хирургические края от злокачественного новообразования.