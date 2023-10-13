Когда человек дышит, воздух проходит через нос, вниз по трахее и далее в более мелкие дыхательные пути, которые называются бронхами. Бронхи разветвляются на еще более мелкие проходы, называемые бронхиолами и в конце концов переходят в крошечные, напоминающие гроздья винограда, хрупкие мешочки, называемые альвеолами. Иногда бронхи и бронхиолы могут закупориваться и блокировать поток воздуха. Это может привести к спадению всего легкого или его части — состоянию, которое называется ателектазом. Существует несколько различных причин закупорки: инородное тело в дыхательных путях, давление от опухолей грудной полости, скопление мокроты или слизи или другие заболевания легких. Ателектаз может развиться в результате хирургического вмешательства, когда требуется интубация. Первым шагом в лечении ателектаза является устранение причины закупорки. В качестве стандартной терапии также используются дополнительный кислород, физиотерапия грудной клетки и антибиотики. В большинстве случаев ткань легкого возвращается к норме.