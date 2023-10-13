Астма или реактивная болезнь дыхательных путей — это хроническое заболевание, которое приводит к ограничению дыхания из-за воспаления бронхов, главных дыхательных путей в легких. Астма поражает 3-5 процентов взрослых людей и 7-10 процентов детей. Тяжелые приступы астмы приводят к десяткам тысяч случаев смерти в год.

Внутри дыхательных путей легких у людей с астмой происходят три изменения: первое изменение — это воспаление или отек, при котором дыхательные пути воспаляются и вырабатывают густую слизь. Воспаление приводит к сокращению мышц вокруг дыхательных путей, вызывая их сужение. Это сужение также называется бронхоспазмом. Третье изменение — это повышение чувствительности дыхательных путей, которое приводит к тому, что у пациента с астмой развивается чрезмерная чувствительность к перхоти животных, пыльце, холодному воздуху и табачному дыму.