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Аппендицит

Аппендикс является небольшим, пальцевидным мешочком ткани, расположенным в нижней правой стороне брюшной полости. Несмотря на то, что он отходит от первого раздела толстой кишки, аппендикс не играет важной роли в выведении пищеварительных отходов.

Аппендикс может заболеть из-за бактерий, присутствующих в кишечном тракте. При инфицировании аппендикс опухает и воспаляется, вызывая очень сильную боль аппендицита. Симптомы могут включать боль и болезненность рядом с областью пупка, которая переходит в правую нижнюю часть брюшной полости. Тошнота и рвота, слабое проявление лихорадки, а также запор или диарея часто сопровождают боль.

Аппендицит является одной из наиболее распространенных причин неотложной операции брюшной полости у детей. Он более распространен у мужчин, чем у женщин, а пик частоты данного заболевания приходится на поздние подростковые годы и первую половину двадцатых годов.

Воспаленный аппендикс обычно удаляют хирургическим путем в ходе неотложной процедуры под названием аппендэктомия. Задержка в лечении может привести в разрыву аппендикса, в результате которого может развиться серьезная инфекция.

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