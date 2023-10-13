Сердечно-сосудистая система включает сердце, кровеносные сосуды и кровь. Кровь состоит из нескольких компонентов, в том числе: эритроциты, переносящие кислород; белые кровяные клетки или лейкоциты, которые борются с инфекцией; и тромбоциты способствующие образованию сгустков крови.

Холестерин и другие жироподобные вещества также циркулируют в крови. Отложения холестерина или бляшки могут со временем расти, вызывая уплотнение и сужение гладкой стенки артерии. Если кровеносный сосуд повреждается из-за образования бляшек, тромбоциты восстанавливают его посредством трехэтапного процесса, называемого свертыванием.

Во-первых, тромбоциты прикрепляются к поврежденной стенке сосуда. Во-вторых, тромбоциты выделяют химические вещества, такие как аденозиндифосфат (АДФ). АДФ связывается с рецепторами на тромбоцитах, модифицирует другие рецепторы, мобилизующие молекулы фибриногена. Молекулы фибриногена формируют фибрин — связующее звено между тромбоцитами. Эта структура захватывает эритроциты и другие тромбоциты, формируя сгусток.

Свертывание обычно происходит в процессе восстановления повреждений. Однако иногда уровни восстанавливающих тромбоцитов становятся слишком высокими. Это может привести к образованию лишних сгустков. Сгустки затрудняют кровоток и могут привести к гибели клеток.

К факторам риска формирования сгустков относятся: Ишемическая болезнь сердца, ожирение, курение, генетические факторы и хирургическое восстановление.

Антиагреганты могут предотвратить образование ненужных сгустков. Они действуют на разных этапах во время процесса свертывания крови. Один из таких препаратов при пероральном приеме связывается с рецепторами АДФ, предотвращая модификацию других рецепторов. В результате фибриноген не связывает тромбоциты между собой, и сгусток не образуется, что обеспечивает беспрепятственный ток крови через сосуды. Антиагреганты не предотвращают образование бляшек, вызывающих атеросклероз.