Аллергия — это реакция организма на вещества, на которые имеется непереносимость. Вещества, такие как пыльца деревьев или пылевые клещи, называемые антигенами окружающей среды (или аллергенами), обычно не приносят вреда. Однако иммунная система человека с аллергией считает их вредными.

Если у человека, например, аллергия на пыльцу, и он подвергается воздействию этого аллергена, во время иммунного ответа организма происходит следующее: После первого контакта организма с аллергеном лейкоциты вырабатывают антитела, а именно антитела класса IgE, которые готовят иммунную систему к следующей встрече с тем же аллергеном. Этот первый контакт с пыльцой не вызовет никаких внешних симптомов аллергии, но внутри организма антитела класса IgE прикрепляются к тучным клеткам. Тучные клетки — это клетки, присутствующие в дыхательной системе, желудочно-кишечном тракте и коже.

Во время второго и последующего контакта с пыльцой этот аллерген будет связываться с антителом класса IgE и высвобождать из тучных клеток химические вещества, такие как гистамин, которые вызывают характерные для аллергии симптомы — насморк, слезотечение и чихание.