Эквиваленты массы, объема и длины
Неметрические в метрические
Метрические в неметрические
Масса тела
1 фунт = 16 унций = 0,454 килограмма (кг)
1 килограмм = 2,2 фунта
1 унция = 28,35 грамма (г)
1 грамм = 0,035 унции
Объем
1 галлон = 4 кварты = 3,785 литра (л)
1 литр = 1,057 кварты
1 кварта = 2 пинты = 0,946 литра
1 пинта = 16 жидких унций = 0,473 литра
1 чашка = 8 жидких унций = 16 столовых ложек
1 жидкая унция = 29,573 миллилитра (мл)
1 столовая ложка =1/2 жидкой унции = 3 чайных ложки
Длительность
1 миля = 1,760 ярда = 1,609 километра (км)
1 километр = 0,62 мили
1 ярд = 3 фута = 0,914 метра (м)
1 метр = 39,37 дюйма
1 фут = 12 дюймов = 30,48 сантиметра (см)
1 сантиметр = 0,39 дюйма
1 дюйм = 2,54 сантиметра
1 миллиметр (мм) = 0,039 дюйма