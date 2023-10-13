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Эквиваленты массы, объема и длины

Неметрические в метрические

Метрические в неметрические

Масса тела

1 фунт = 16 унций = 0,454 килограмма (кг)

1 килограмм = 2,2 фунта

1 унция = 28,35 грамма (г)

1 грамм = 0,035 унции

Объем

1 галлон = 4 кварты = 3,785 литра (л)

1 литр = 1,057 кварты

1 кварта = 2 пинты = 0,946 литра

1 пинта = 16 жидких унций = 0,473 литра

1 чашка = 8 жидких унций = 16 столовых ложек

1 жидкая унция = 29,573 миллилитра (мл)

1 столовая ложка =1/2 жидкой унции = 3 чайных ложки

Длительность

1 миля = 1,760 ярда = 1,609 километра (км)

1 километр = 0,62 мили

1 ярд = 3 фута = 0,914 метра (м)

1 метр = 39,37 дюйма

1 фут = 12 дюймов = 30,48 сантиметра (см)

1 сантиметр = 0,39 дюйма

1 дюйм = 2,54 сантиметра

1 миллиметр (мм) = 0,039 дюйма

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