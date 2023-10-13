Что такое синдром Нельсона?
У людей, у которых оба надпочечника удалены с целью лечения болезни Кушинга, может развиться синдром Нельсона.
При этом заболевании опухоль гипофиза, которая вызвала развитие болезни Кушинга, продолжает расти, вырабатывая большое количество АКТГ и приводя к потемнению кожи. Растущая опухоль гипофиза может сдавливать близлежащие структуры мозга, вызывая головные боли и дефекты зрения.
Некоторые специалисты считают, что это сдавливание можно предотвратить, по крайней мере, у некоторых людей, посредством облучения гипофиза. При необходимости синдром Нельсона можно лечить с помощью лучевой терапии или путем хирургического удаления гипофиза.