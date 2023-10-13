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Что такое неврологический симптом?

Неврологические симптомы — симптомы, вызываемые нарушением, которое затрагивает всю нервную систему или ее часть — могут значительно различаться, поскольку нервная система контролирует очень много различных функций организма. Симптомы могут включать все виды боли, а также затрагивать мышечную функцию, чувствительность, специальные виды чувствительности (зрение, вкус, нюх и слух), сон, восприятие (сознание) и психические (когнитивные) функции.

Ниже представлены некоторые относительно распространенные неврологические симптомы.

боль;

Нарушение мышечной функции:

  • Слабость

  • Тремор (ритмичная дрожь части тела)

  • Паралич

  • Непроизвольные (непреднамеренные) движения (например, тики)

  • Нарушения при ходьбе

  • Неуклюжесть или плохая координация

  • мышечные спазмы.

  • Ригидность, скованность и спастичность (мышечные спазмы в результате ригидности мышц)

  • Замедленные движения

Изменения чувствительности:

  • онемение кожи;

  • ощущение покалывания или пощипывания;

  • повышенная чувствительность (гиперчувствительность) к легким прикосновениям;

  • нечувствительность к прикосновению, холоду, теплу или боли;

  • потеря чувства положения (определение местоположения своего тела в пространстве).

Изменения в органах чувств:

Другие симптомы:

Проблемы со сном:

Изменения сознания:

Изменения в когнитивных функциях (умственных способностях):

  • затрудненное понимание языка или использование языка в разговоре или на письме (афазия);

  • плохая память;

  • затруднения в обычных двигательных навыках, например, при зажигании спички или расчесывании волос, несмотря на нормальную силу (апраксия);

  • неспособность узнавать знакомые предметы (агнозия) или знакомые лица (прозопагнозия);

  • неспособность оставаться сосредоточенным при выполнении задачи;

  • неспособность различать правую и левую стороны;

  • неспособность выполнить простое арифметическое действие (акалькулия);

  • плохое понимание пространственного расположения (например, неспособность нарисовать часы или потеря ориентации при управлении автомобилем в хорошо знакомом районе);

  • деменция (нарушение нескольких когнитивных функций);

  • игнорирование одной стороны тела или отрицание, что эта часть существует (часто вследствие поражения головного мозга).

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