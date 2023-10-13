Что такое неврологический симптом?
Неврологические симптомы — симптомы, вызываемые нарушением, которое затрагивает всю нервную систему или ее часть — могут значительно различаться, поскольку нервная система контролирует очень много различных функций организма. Симптомы могут включать все виды боли, а также затрагивать мышечную функцию, чувствительность, специальные виды чувствительности (зрение, вкус, нюх и слух), сон, восприятие (сознание) и психические (когнитивные) функции.
Ниже представлены некоторые относительно распространенные неврологические симптомы.
боль;
Нарушение мышечной функции:
Изменения чувствительности:
Изменения в органах чувств:
Другие симптомы:
Проблемы со сном:
Изменения сознания:
Изменения в когнитивных функциях (умственных способностях):