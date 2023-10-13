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Что вызывает снижение уровня калия?

Причина

Расстройства

Лекарственные препараты или другие факторы

Значительная потеря в пищеварительном тракте (наиболее распространенная)

диарея;

рвота;

Длительный прием слабительных

Повышенное выведение с мочой

Синдром Бартера

Синдром Кушинга

Синдром Фанкони

Синдром Гительмана

Повышенная выработка альдостерона в связи с опухолью надпочечников

Синдром Лиддла

Низкий уровень магния (гипомагниемия)

Диуретики (часто)

Солодка (природная), при употреблении в больших количествах

Жевание табака (определенного типа)

Перемещение повышенного количества из крови в клетки

гиперактивность щитовидной железы (гипертиреоз);

Инсулин

Некоторые лекарственные препараты, используемые для лечения астмы: альбутерол, тербуталин и теофиллин

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