Что вызывает снижение уровня калия?
Причина
Расстройства
Лекарственные препараты или другие факторы
Значительная потеря в пищеварительном тракте (наиболее распространенная)
диарея;
рвота;
Длительный прием слабительных
Повышенное выведение с мочой
Повышенная выработка альдостерона в связи с опухолью надпочечников
Низкий уровень магния (гипомагниемия)
Диуретики (часто)
Солодка (природная), при употреблении в больших количествах
Жевание табака (определенного типа)
Перемещение повышенного количества из крови в клетки
гиперактивность щитовидной железы (гипертиреоз);
Инсулин
Некоторые лекарственные препараты, используемые для лечения астмы: альбутерол, тербуталин и теофиллин