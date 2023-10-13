Что вызывает бесплодие у мужчин?
Причина
Примеры
Сниженная выработка спермы
Повышенная температура яичек
Чрезмерное тепло
Заболевания, которые вызывают длительную лихорадку
Гормональные нарушения
Заболевания надпочечников (эта железа вырабатывает тестостерон и другие гормоны)
Гиперпролактинемия (высокий уровень пролактина, гормона, стимулирующего выработку молока)
Гипогонадизм (низкий уровень тестостерона и/или ослабленная выработка спермы), иногда связанный с ожирением
Нарушения со стороны гипоталамуса (гипоталамус является частью головного мозга, которая контролирует гипофиз, который, в свою очередь, контролирует выработку тестостерона)
Генетические нарушения
Другие заболевания, которые приводят к развитию аномалий в половых хромосомах
Заболевания яичек
Инфекции
Травмы яичек
Вирус свинки, который поражает яички (эпидемический паротит)
Уменьшение яичек (может произойти из-за регулярного и чрезмерного употребления алкоголя)
Опухоли яичек
Неопущение яичек (яички, которые остаются в брюшной полости и не опускаются в мошонку)
Варикозное расширение вен яичка (варикоцеле)
Лекарственные препараты и другие вещества
Злоупотребление алкоголем
Анаболические стероиды
Андрогены (мужские половые гормоны, такие, как тестостерон)
Антиандрогены (лекарственные препараты, которые способны подавлять активность андрогенов, например, бикалутамид, ципротерон и флутамид)
Противомалярийные препараты
Аспирин при приеме в течение длительного времени
Кофеин при употреблении в чрезмерном количестве (возможно)
Конопля
Хлорамбуцил (химиотерапевтический препарат)
Циметидин (используется для лечения язвы желудка)
Колхицин (используется для лечения подагры)
Кортикостероиды, принимаемые перорально (например, преднизон)
Котримоксазол (антибиотик)
Циклофосфамид (химиотерапевтический препарат)
Лекарственные препараты, используемые для лечения малярии
Эстрогеноподобные соединения, принимаемые для лечения рака предстательной железы
Агонисты гонадотропин-рилизинг гормона (ГнРГ) (гормональные препараты, используемые для лечения рака предстательной железы, фибром, эндометриоза и других заболеваний)
Кетоконазол
Медроксипрогестерон (синтетический женский половой гормон)
Метотрексат (лекарственный препарат, который подавляет иммунную систему)
Ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО — тип антидепрессанта)
Нитрофурантоин (антибиотик)
Опиоиды (наркотические вещества)
Спиронолактон (диуретик)
Сульфасалазин (антибиотик, иногда используемый для лечения воспалительного заболевания кишечника)
Воздействие промышленных или экологических токсинов
Тяжелые металлы, такие, как свинец
Пестициды (могут иметь воздействие, подобное воздействию женских половых гормонов, или снизить воздействие мужских половых гормонов)
Фталаты (химические вещества, которые используют для придания большей гибкости пластику)
Полихлорированные дифенилы (ПХД)
Отсутствие сперматозоидов в семенной жидкости
Нарушение выхода спермы из организма
Отсутствие придатка яичка (в котором созревает сперма), обычно у мужчин с кистозным фиброзом
Закупоренные семявыносящие протоки (трубки, которые идут от придатка яичка к семявыбрасывающим протокам) или их отсутствие обычно у мужчин, больных кистозным фиброзом
Отсутствие семенных везикул (которые обеспечивают сперму питательными веществами)
Закупорка обоих семявыбрасывающих протоков
Ретроградная эякуляция (семенная жидкость движется назад в мочевой пузырь, а не наружу из пениса)
Нарушение функции нервной системы
Хирургическое вмешательство в области малого таза, например, удаление предстательной железы
Удаление лимфатических узлов в области за брюшной областью (может выполняться при ходжкинской лимфоме)
Эректильная дисфункция (неспособность достичь или сохранить эрекцию, достаточную для полового акта)
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Нарушения со стороны кровеносных сосудов
Сахарный диабет
Заболевания головного мозга и нервов (неврологические), такие как болезнь Альцгеймера или болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, инсульт и повреждение нервов вследствие хирургического вмешательства на предстательной железе
Психологические проблемы, такие как волнение или депрессия
Некоторые лекарственные препараты, такие как некоторые антидепрессанты, некоторые гормональные препараты и препараты, используемые для лечения повышенного артериального давления (включая бета-блокаторы)
Рекреационные наркотические вещества (например, кокаин, героин и амфетамины)
Неизвестные причины (идиопатические)