Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Физические особенности недоношенных новорожденных

  • Небольшой размер

  • Большая голова относительно остальной части тела

  • Мало жира под кожей

  • Тонкая светящаяся розовая кожа

  • Под кожей видны вены

  • Несколько складок на стопах

  • Мало волос

  • Мягкие уши с малым количеством хрящевой ткани

  • Недоразвитая ткань грудных желез

  • Мальчики: мошонка небольшого размера с несколькими складками; у глубоко недоношенных новорожденных яички могут быть неопустившимися.

  • Девочки: на половых органах большие половые губы пока не покрывают малые половые губы

  • Учащенное дыхание с кратковременными паузами (периодическое дыхание), приступы апноэ (паузы продолжительностью 20 секунд или больше) или и то, и другое

  • Слабые плохо скоординированные сосательный и глотательный рефлексы

  • Снижена физическая активность и мышечный тонус (недоношенные новорожденные, как правило, не вытягивают руки и ноги в состоянии покоя, как это делают доношенные новорожденные)

По этим темам