Физические особенности недоношенных новорожденных
Небольшой размер
Большая голова относительно остальной части тела
Мало жира под кожей
Тонкая светящаяся розовая кожа
Под кожей видны вены
Несколько складок на стопах
Мало волос
Мягкие уши с малым количеством хрящевой ткани
Недоразвитая ткань грудных желез
Мальчики: мошонка небольшого размера с несколькими складками; у глубоко недоношенных новорожденных яички могут быть неопустившимися.
Девочки: на половых органах большие половые губы пока не покрывают малые половые губы
Учащенное дыхание с кратковременными паузами (периодическое дыхание), приступы апноэ (паузы продолжительностью 20 секунд или больше) или и то, и другое
Слабые плохо скоординированные сосательный и глотательный рефлексы
Снижена физическая активность и мышечный тонус (недоношенные новорожденные, как правило, не вытягивают руки и ноги в состоянии покоя, как это делают доношенные новорожденные)