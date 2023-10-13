Типы комплементарной и альтернативной медицины
Виды
Описание
Целостные медицинские системы
Всеобъемлющие подходы, которые включают философию, диагностику и лечение
Цели восстановления равновесия внутри организма
Предполагает использование диеты, массажа, растительных препаратов, медитации, методов терапевтической элиминации и йоги.
Основана на законе подобия: вещество, вызывающее определенные симптомы при введении в больших дозах, может вылечить эти симптомы при использовании в малых дозах*
Способствует профилактике и лечению заболеваний путем пропаганды здорового образа жизни, лечения человека в целом и использования естественной способности организма к самоисцелению
Использует комбинацию методов лечения, включая акупунктуру, психологическое консультирование, лечебную гимнастику, управляемые психические образы, гомеопатию, гидротерапию, лекарственные травы, естественные роды, питание, физиотерапию и управление стрессом
Нацелена на восстановление правильного потока жизненной силы (ци) в организме, приводя в равновесие противоположные силы инь и янь в организме
Использует акупунктуру, массаж, лекарственные растения и медитативные практики (цигун)
Психофизические методы лечения
Использование поведенческих, психологических, социальных и духовных методик для повышения способности разума влиять на организм и, таким образом, сохранять здоровье, предотвращать или лечить болезни
Использует электронные устройства для получения информации о биологических функциях (таких как сердечный ритм, артериальное давление и мышечное напряжение) и учит людей контролировать эти функции
Использует психические образы, чтобы помочь людям расслабиться, улучшить здоровье или вылечить определенное заболевание, такое как бессонница или психологическая травма
Заставляет людей расслабиться и заостряет внимание, чтобы помочь им изменить свое поведение и тем самым улучшить свое здоровье
Медитация, включая методики осознанного наблюдения
Целенаправленная регуляция своего внимания или систематическое сосредоточение на определенных аспектах событий
Использование методов замедления некоторых функций организма (например, замедление сердечного ритма) и, таким образом, снятия напряжения и стресса
Биологические практические методы лечения
Использование природных веществ (таких как отдельные пищевые продукты и микроэлементы) для улучшения здоровья
Растительные препараты и натуральные продукты
Для лечения симптомов или заболеваний используются вещества, которые встречаются в естественных условиях у растений или животных (такие как хрящи, используемые для лечения боли в суставах)
Используются препараты, связывающие и удаляющие металлы или минералы, которые, как считается, присутствуют в организме в избыточных или токсичных количествах
Используются особые режимы питания (например, макробиотическая диета, диета палео, низкоуглеводная или средиземноморская диета) для лечения или предотвращения определенных заболеваний, для общего улучшения самочувствия или детоксикации организма.
Мануальные практики и методики, предполагающие воздействие на тело
Манипуляции с частями тела (такими как суставы и мышцы) для лечения различных состояний и симптомов
Основана на убеждениях о том, что достижение равновесия в организме приведет к облегчению определенных симптомов и о взаимозависимости частей тела
Включает манипуляции с позвоночником (главным образом) для восстановления нормальной взаимосвязи между позвоночником и нервной системой
Может включать физиотерапию (например, теплолечение, холодовую терапию и электростимуляцию), массаж, акупрессуру и/или гимнастические упражнения или изменение образа жизни
Используются подогреваемые банки, которые переворачивают и помещают на кожу для создания вакуума, в результате чего часть кожи засасывается в банку и позволяет ей оставаться на коже в течение нескольких минут
Считается формой массажа, которая увеличивает приток крови к целевым участкам, изменяя течение воспаления и определенные состояния
Включает манипуляции с мышцами и другими тканями для снижения боли и мышечного спазма, а также для снятия стресса и улучшения релаксации
Используется сухая трава полыни обыкновенной (чернобыльник), которая поджигается, как правило, чуть выше, но иногда непосредственно на коже над точками акупунктуры
Включает надавливание руками на особые участки стоп, кистей рук или ушей которые, как полагают, соответствуют различным органам или системам организма.
Гуа-ша (скребковый массаж, например, монетой, ложкой)
Представляет собой растирание участков кожи, обычно на спине, шее или конечностях, приспособлением с тупым краем, таким как монета или ложка.
Считается формой массажа, также называемой гуа-ша
Энерготерапия
Манипуляции с энергетическими полями, которые, как считается, существуют в организме и вокруг него (биополя) для поддержания или восстановления здоровья
Основана на убеждении в существовании универсальной жизненной силы или тонкой энергии, которая располагается внутри и вокруг тела, а также во всей вселенной
Стимулирует определенные точки на теле, обычно посредством введения очень тонких игл в кожу и подлежащие ткани, чтобы направить поток ци вдоль энергетических путей (меридианов) и, таким образом, восстановить равновесие в организме
Цигун
Методика осторожных движений в традиционной китайской медицине с использованием поз, дыхания и медитации для лучшего восстановления
Энергетическая терапия, включающая размещение магнитов на теле для уменьшения боли или улучшения заживления
Энергетическая терапия, подразумевающая концентрацию энергии в руках практикующего специалиста и ее направление в тело человека для стимуляции выздоровления.
Энергетическая терапия, использующая исцеляющую энергию специалиста, который, обычно даже не дотрагиваясь до человека, выявляет и устраняет нарушения равновесия в биополе человека
* Многие растворы разводились столько раз, что они уже не содержат поддающихся измерению молекул активного вещества.
РСНП = рекомендуемая суточная норма потребления.