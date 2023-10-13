Тигециклин
Общее использование
Некоторые потенциальные побочные эффекты
Осложненные брюшные и кожные инфекции из-за чувствительных бактерий, таких как кишечная палочка, стафилококк золотистый (включая форму, резистентную к метициллину (такую как МРЗС)), а также бактерии которым почти не требуется кислорода для выживания (анаэробы).
Пневмония
Желудочно-кишечное расстройство
Чувствительность к солнечному свету
При применении во время последних месяцев беременности приводит к постоянному окрашиванию зубов у плода или при применении у детей младше 8 лет
Более высокий риск смерти, чем при приеме других антибиотиков (поэтому тигециклин используется только в том случае, если нет других альтернатив)