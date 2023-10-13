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Тигециклин

Общее использование

Некоторые потенциальные побочные эффекты

Осложненные брюшные и кожные инфекции из-за чувствительных бактерий, таких как кишечная палочка, стафилококк золотистый (включая форму, резистентную к метициллину (такую как МРЗС)), а также бактерии которым почти не требуется кислорода для выживания (анаэробы).

Пневмония

Желудочно-кишечное расстройство

Чувствительность к солнечному свету

При применении во время последних месяцев беременности приводит к постоянному окрашиванию зубов у плода или при применении у детей младше 8 лет

Более высокий риск смерти, чем при приеме других антибиотиков (поэтому тигециклин используется только в том случае, если нет других альтернатив)

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