Стадии раковых опухолей органов женской репродуктивной системы*
Тип
I стадия
II стадия
III стадия
IV стадия†
Только в шейке матки
Распространение за пределы шейки матки (включая верхнюю часть влагалища), но в пределах малого таза‡
Распространение по всей области малого таза и/или в нижней части влагалища, и/или блокирующее мочеточники и/или вызывающее нарушения функции почек и/или распространение в лимфоузлы в области аорты (крупнейшая артерия в организме)
Распространение за пределы малого таза и/или в мочевой пузырь или прямую кишку или в отдаленные органы
Только в теле матки (не в шейке матки, которая является нижней частью матки)
Распространение в шейку матки, но не за пределы матки
Распространение в соседние ткани, влагалище или лимфатические узлы
Распространение в мочевой пузырь и/или кишечник и/или отдаленные участки
Только в теле матки
Распространение за пределы матки в яичник, фаллопиевы трубы, влагалище и/или близлежащие ткани
Распространение в легкие
Распространение за пределы легких и матки в отдаленные участки, такие как головной мозг, печень, почки и/или пищеварительный тракт
Рак фаллопиевых труб
Рак брюшины
Только в одной или в обоих яичниках или в обеих фаллопиевых трубах
Распространение в матку или близлежащие ткани в пределах малого таза или рак только на брюшине (ткань, выстилающая таз и брюшную полость)‡
Распространение за пределы малого таза в лимфатические узлы и/или в другие части брюшной полости (например, по поверхности печени или селезенки)
Распространение на отдаленные участки (например, в печень или легкие)
Только во влагалище
Распространение через стенки влагалища в соседние ткани, но все еще в пределах малого таза‡
Распространение по всему малому тазу и/или в лимфатические узлы и/или блокирование мочеточников и/или нарушение функции почек
Распространение в мочевой пузырь или прямую кишку или за пределы малого таза
Только в вульве
Распространение в близлежащие ткани (нижняя часть уретры или влагалище или анус)
Распространение в верхнюю часть близлежащих структур и/или лимфатических узлов
Распространение на отдаленные участки или лимфатические узлы в паху с образованием язв или склеиванием либо фиксацией к кости
* За основу взята система стадирования, принятая Международной федерацией гинекологии и акушерства.
†IV стадия иногда классифицируется, как А или В в зависимости от того, куда распространился рак.
‡Понятие малого таза относится к самой нижней части живота, область ниже брюшной полости и между костями таза. Он содержит внутренние половые органы, мочевой пузырь и прямую кишку.