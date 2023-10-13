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Стадии раковых опухолей органов женской репродуктивной системы*

Тип

I стадия

II стадия

III стадия

IV стадия†

Рак шейки матки

Только в шейке матки

Распространение за пределы шейки матки (включая верхнюю часть влагалища), но в пределах малого таза‡

Распространение по всей области малого таза и/или в нижней части влагалища, и/или блокирующее мочеточники и/или вызывающее нарушения функции почек и/или распространение в лимфоузлы в области аорты (крупнейшая артерия в организме)

Распространение за пределы малого таза и/или в мочевой пузырь или прямую кишку или в отдаленные органы

Рак эндометрия (рак матки)

Только в теле матки (не в шейке матки, которая является нижней частью матки)

Распространение в шейку матки, но не за пределы матки

Распространение в соседние ткани, влагалище или лимфатические узлы

Распространение в мочевой пузырь и/или кишечник и/или отдаленные участки

Гестационная трофобластическая неоплазия

Только в теле матки

Распространение за пределы матки в яичник, фаллопиевы трубы, влагалище и/или близлежащие ткани

Распространение в легкие

Распространение за пределы легких и матки в отдаленные участки, такие как головной мозг, печень, почки и/или пищеварительный тракт

рак яичников;

Рак фаллопиевых труб

Рак брюшины

Только в одной или в обоих яичниках или в обеих фаллопиевых трубах

Распространение в матку или близлежащие ткани в пределах малого таза или рак только на брюшине (ткань, выстилающая таз и брюшную полость)‡

Распространение за пределы малого таза в лимфатические узлы и/или в другие части брюшной полости (например, по поверхности печени или селезенки)

Распространение на отдаленные участки (например, в печень или легкие)

Рак влагалища

Только во влагалище

Распространение через стенки влагалища в соседние ткани, но все еще в пределах малого таза‡

Распространение по всему малому тазу и/или в лимфатические узлы и/или блокирование мочеточников и/или нарушение функции почек

Распространение в мочевой пузырь или прямую кишку или за пределы малого таза

Рак вульвы

Только в вульве

Распространение в близлежащие ткани (нижняя часть уретры или влагалище или анус)

Распространение в верхнюю часть близлежащих структур и/или лимфатических узлов

Распространение на отдаленные участки или лимфатические узлы в паху с образованием язв или склеиванием либо фиксацией к кости

* За основу взята система стадирования, принятая Международной федерацией гинекологии и акушерства.

†IV стадия иногда классифицируется, как А или В в зависимости от того, куда распространился рак.

‡Понятие малого таза относится к самой нижней части живота, область ниже брюшной полости и между костями таза. Он содержит внутренние половые органы, мочевой пузырь и прямую кишку.

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