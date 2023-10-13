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Стадии неходжкинской лимфомы

Стадия

Масштабы распространения

I

Поражение ограничивается одним участком лимфоидной ткани (лимфоузел, тимус или селезенка) или только одним участком за пределами лимфатической системы (IE)*

II

Поражение двух и более лимфатических зон по одну сторону диафрагмы, выше или ниже диафрагмы (например, несколько увеличенных лимфоузлов на шее и несколько в подмышечной впадине) либо распространение за пределы пораженной лимфатической зоны с или без вовлечения других лимфатических зон по ту же сторону диафрагмы (IIE)*

III

Поражение селезенки и лимфатических зон выше и ниже диафрагмы (например, несколько увеличенных лимфатических узлов на шее и несколько в паху)

Внутривенное вливание

Поражение других органов (например, костного мозга, легких или печени), а также лимфоузлов

* Для стадий I и II, если лимфома поражает орган за пределами лимфатической системы, она классифицируется как стадия IE или IIE.

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