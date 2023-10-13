Сравнение растворимой и нерастворимой клетчатки
Тип клетчатки
Источники
Функции
Растворимая
Яблоки (в основном мякоть яблока)
Ячмень
бобы;
Цитрусовые
Чечевица
Овсяные отруби
Овсяные хлопья
Пектин (из фруктов)
Подорожник
Рисовые отруби
Клубника
Помогает уменьшить изменения уровня сахара в крови и уровня инсулина, которые происходят после приема пищи.
Помогает снизить уровень холестерина
Может снижать риск развития атеросклероза (включая ишемическую болезнь сердца)
Нерастворимая
Яблоки (в основном кожура яблока)
Бурый рис
Груши
Чернослив
Многие овощи, включая капусту, корнеплоды и цукини
Цельные зерна, цельнозерновой хлеб и макаронные изделия
Обеспечивает объем кала и, таким образом, содействует продвижению пищи по пищеварительному тракту, предотвращая запоры
Помогает вывести вещества, вызывающие онкологические заболевания, которые вырабатываются бактериями в толстом кишечнике
Снижает давление в кишечнике, помогая предотвратить дивертикулез
Уменьшает голод, потому что добавляет балластные вещества в рацион, замедляет процесс жевания и дольше сохраняет пищу в желудке — в связи с этим приносит пользу для снижения веса