Сравнение методов контрацепции
Метод
Удобство
Побочные эффекты
Прочие аспекты
Гормональные методы
Подкожный контрацептивный имплант
Имплантаты требуют вмешательства один раз в 3 года и, возможно, до 5 лет.
Врач вставляет маленький стержень, содержащий прогестин, под кожу внутренней поверхности руки.
В течение первого года менструации нерегулярные или отсутствуют вовсе
Головные боли и увеличение массы тела
Существует меньше ограничений для использования, чем для контрацептивов, содержащих эстроген.
Чтобы извлечь импланты, необходимо сделать разрез.
Инъекция прогестина (например, депо-медроксипрогестерона ацетата)
Инъекция вводится медицинским работником каждые 12 недель.
Нерегулярное кровотечение (более или менее частые менструальные кровотечения), которое становится менее частым со временем
В случае использования инъекций через 2 года менструации часто прекращаются
Увеличение массы тела, головная боль, изменения настроения и временное снижение плотности костной ткани
Этот метод снижает риск рака матки (рака тела матки), воспалительных заболеваний органов малого таза и железодефицитной анемии.
При использовании ВМС с левоноргестрелом вмешательство необходимо один раз в 3, 5 или 8 лет, в зависимости от используемого типа.
ВМС вводит и извлекает врач.
Нерегулярное кровотечение и/или отсутствие менструаций
Редко перфорация стенки матки.
Иногда ВМС выпадает.
Необходимость ежедневного приема.
Комбинированный оральный контрацептив (эстроген плюс прогестин) женщина обычно принимает каждый день в течение 3 недель, а затем неактивную таблетку ежедневно в течение 1 недели.
Пероральный контрацептив, содержащий только прогестин, следует принимать ежедневно в одно и то же время.
Периодически нужно посещать врача, чтобы получить новый рецепт.
Комбинированные оральные контрацептивы: Прорывное кровотечение* (обычно только во время первых нескольких месяцев использования)
Тошнота, вздутие живота, задержка жидкости, повышенное артериальное давление, чувствительность молочных желез, головные боли и увеличение массы тела
Повышенный риск образования тромбов
Оральные контрацептивы, содержащие только прогестин: Нерегулярное кровотечение, отсутствие менструаций, головные боли и увеличение массы тела
Курящим женщинам в возрасте 35 лет и старше не следует принимать оральные контрацептивы.
Условия, при которых запрещено применение оральных контрацептивов.
У женщин, принимающих оральные контрацептивы, менее вероятны менструальные спазмы, предменструальное дисфорическое расстройство (тяжелая форма предменструального синдрома), угревая сыпь и аномальное маточное кровотечение. У них также менее вероятно развитие остеопороза и нескольких типов рака (например, рака эндометрия и рака яичников).
Женщины накладывают новый пластырь каждую неделю в течение 3 недель, затем следует 1 неделя перерыва.
Периодически нужно посещать врача, чтобы получить новый рецепт.
Подобно употреблению оральных контрацептивов
На месте наложения может возникнуть раздражение кожи
Ограничения практически такие же, как и для оральных контрацептивов.
В зависимости от того, когда женщины начинают использовать пластырь, им, возможно, придется использовать дополнительный метод контрацепции в первую неделю использования пластыря.
Женщины вставляют кольцо раз в 3 недели, затем удаляют его и не используют в течение 1 недели. Или могут оставить кольцо на 4 или даже 5 недель, затем удалить его и заменить новым. Каждый раз используется новое кольцо.
Периодически нужно посещать врача, чтобы получить новый рецепт.
Использование кольца обычно напоминает использование оральных контрацептивов, за исключением того, что нерегулярные кровотечения являются менее частыми при использовании кольца.
Ограничения практически такие же, как и для оральных контрацептивов.
В зависимости от того, когда женщины начинают использовать кольцо, им, возможно, придется использовать дополнительный метод контрацепции в первую неделю его использования.
Кольца могут выпадать. Если кольцо выпало, и его вставили обратно в течение 3 часов, в дополнительном методе контрацепции нет необходимости.
Барьерные методы
Женщины могут вставить шеечный колпачок в период от 15 минут до 40 часов до полового акта. Они не должны его снимать как минимум 6 часов после полового акта, но его также не следует оставлять дольше 48 часов.
Аллергические реакции и раздражение влагалища
Этот метод нельзя использовать во время менструации.
Мужчина надевает презерватив перед каждым эпизодом полового акта. Презерватив следует снимать с осторожностью, чтобы не вылилась сперма.
Презервативы для женщин вставляются во влагалище, а мужской половой орган осторожно направляется в презерватив.
Презервативы выбрасываются после однократного использования.
Презервативы продаются без рецепта.
Аллергические реакции и раздражение кожи
Латексные презервативы — это единственный метод контрацепции, защищающий от всех типичных инфекций, передающихся половым путем (ИППП), включая инфекцию, вызванную вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Презервативы, изготовленные из синтетического материала, например, полиуретана, полиизопрена или силиконовой резины, обеспечивают некоторую защиту, но они тоньше и чаще могут рваться.
Чтобы презервативы были эффективными, их необходимо использовать правильно.
Этот метод требует старательности и взаимодействия со стороны сексуального партнера.
Контрацептивный гель
Гель следует использовать в течение 1 часа до полового акта.
Жжение и зуд в области половых органов и во влагалище, дрожжевые инфекции и инфекции мочевыводящих путей
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Губку можно вставлять перед половым актом — она эффективна в течение 24 часов. Тампон нужно оставить на месте в течение минимум 6 часов после полового акта. Его следует удалить после одноразового использования.
Губки продаются без рецепта.
Аллергические реакции, вагинальная сухость или раздражение
Иногда сложно удалить губку. Их нужно удалять после 30 часов ношения.
Губки менее эффективны, чем диафрагмы.
Диафрагма со спермицидным кремом или гелем (убивающим сперматозоиды)
Женщины вставляют диафрагму максимум за 2 часа до полового акта. Диафрагму не следует снимать по крайней мере 6–8 часов или можно оставить на период времени до 24 часов. В случае большинства диафрагм врач подбирает диафрагму и проверяет, подходит ли она, минимум раз в год и после рождения ребенка. Диафрагма SILCS является исключением. Диафрагма SILCS является одноразовым контрацептивным барьерным устройством, которое не требует установки врачом.
Использование спермицидного крема или геля может немного усложнить прикрепление диафрагмы.
Аллергические реакции, раздражение в области половых органов и во влагалище, а также инфекции мочевыводящих путей
После первичного введения диафрагмы необходимо дополнительно использовать влагалищный крем или гель перед каждым эпизодом полового акта.
Только спермицидные средства
Каждый раз необходимо вводить во влагалище минимум за 10–30 минут и не более чем за 1 час до полового акта
Жжение, раздражение и сыпь в области половых органов и во влагалище, а также инфекции мочевыводящих путей
Поскольку эффективность ограничена, спермицидные средства часто используются с другими барьерными методами.
Другие методы
Медь-содержащая ВМС
При использовании медь-содержащей ВМС необходимость вмешательства возникает один раз в 10 лет.
ВМС вводит и извлекает врач.
Кровотечение и/или боль
Редко перфорация стенки матки.
Иногда ВМС выпадает.
Женщины следят за своими фертильными днями с использованием одного или всех перечисленных ниже методов:
Отсутствует
Этот метод требует старательности от женщин и воздержания от половых актов несколько дней в месяц. Менее эффективно для женщин с нерегулярными менструальными циклами.
Прерванный половой акт
Мужчина извлекает пенис из влагалища перед эякуляцией.
Необходим самоконтроль и точный расчет времени.
Отсутствует
Этот метод менее эффективен, чем другие методы, потому что семенная жидкость может выделяться до эякуляции, и мужчина может не извлечь пенис до эякуляции.
* Прорывное кровотечение — это кровотечение, которое происходит между менструациями, когда женщина принимает активную таблетку.