Сколько яйцеклеток?
Девочка рождается с яйцеклетками (ооцитами) в яичниках. К 5-му месяцу беременности яичники плода женского пола содержат около 7 миллионов яйцеклеток. Большая часть яйцеклеток постепенно погибает, и при рождении их остается примерно от 1 до 2 миллионов. После рождения новые ооциты не развиваются. В период полового созревания их остается только приблизительно 300 000 — более чем достаточно для периода фертильности.
Только небольшой процент ооцитов созревает в яйцеклетки. Тысячи ооцитов, которые не созревают, дегенерируют. Дегенерация происходит более быстрыми темпами за 10–15 лет до наступления менопаузы. К наступлению менопаузы все ооциты дегенерируют. (Менопауза определяется как 1 год после последней менструации).
В период фертильности у женщины выходит только около 400 яйцеклеток обычно одна во время каждого менструального цикла. До выхода яйцеклетка остается пассивной в своем фолликуле — ее развитие приостановлено в середине деления клеток. Таким образом, яйцеклетка является одной из самых долгоживущих клеток в организме.
Поскольку в пассивном состоянии яйцеклетка не может самовосстанавливаться, как это обычно делают клетки, возможность повреждений увеличивается с возрастом женщины. Таким образом, развитие хромосомной или генетической аномалии у ребенка более вероятно при беременности в более старшем возрасте.