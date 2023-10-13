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Симптомы лимфомы Ходжкина

Симптомы*

Причина

Слабость и утомляемость, появляющиеся из-за слишком малого количества эритроцитов (анемии)

Инфекция и повышение температуры, появляющиеся из-за слишком малого количества лейкоцитов

Кровотечение, появляющееся из-за слишком малого количества тромбоцитов (тромбоцитопении)

Возможно появление боли в костях при поражении кости

Лимфомные клетки поражают костный мозг.

Потеря мышечной силы

Осиплость голоса

Увеличенные лимфатические узлы оказывают давление на нервы в спинном мозге или нервы оказывают давление на голосовые связки.

Желтуха

Лимфомные клетки блокируют отток желчи из печени.

Припухание ног и стоп (лимфатический отек)

Лимфомные клетки блокируют отток лимфы из ног.

Кашель и учащенное дыхание

Лимфомные клетки поражают легкие.

Пониженная способность противостоять инфекциям и повышенная восприимчивость к грибковым и вирусным инфекциям

Лимфома вызывает нарушение функции иммунной системы.

* У некоторых из этих симптомов может быть несколько причин.

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