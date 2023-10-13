Симптомы лимфомы Ходжкина
Симптомы*
Причина
Слабость и утомляемость, появляющиеся из-за слишком малого количества эритроцитов (анемии)
Инфекция и повышение температуры, появляющиеся из-за слишком малого количества лейкоцитов
Кровотечение, появляющееся из-за слишком малого количества тромбоцитов (тромбоцитопении)
Возможно появление боли в костях при поражении кости
Лимфомные клетки поражают костный мозг.
Потеря мышечной силы
Осиплость голоса
Увеличенные лимфатические узлы оказывают давление на нервы в спинном мозге или нервы оказывают давление на голосовые связки.
Лимфомные клетки блокируют отток желчи из печени.
Припухание ног и стоп (лимфатический отек)
Лимфомные клетки блокируют отток лимфы из ног.
Кашель и учащенное дыхание
Лимфомные клетки поражают легкие.
Пониженная способность противостоять инфекциям и повышенная восприимчивость к грибковым и вирусным инфекциям
Лимфома вызывает нарушение функции иммунной системы.
* У некоторых из этих симптомов может быть несколько причин.