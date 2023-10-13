Симптомы депрессии у детей
Грусть или раздражительность
Потеря интереса к любимым занятиям
Отдаление от друзей и социальное отдаление
Неспособность наслаждаться
Чувство отверженности и нелюбви, или никчемности
Чувство усталости или отсутствия энергии
Плохой сон, кошмарные сновидения или слишком долгий сон
Чувство вины
Потеря аппетита и веса
Проблемы с мышлением, концентрацией и принятием решений
Мысли о смерти и/или самоубийстве
Расставание с ценными вещами
Жалобы на новые физические симптомы
Снижение оценок в школе