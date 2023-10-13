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Симптомы депрессии у детей

  • Грусть или раздражительность

  • Потеря интереса к любимым занятиям

  • Отдаление от друзей и социальное отдаление

  • Неспособность наслаждаться

  • Чувство отверженности и нелюбви, или никчемности

  • Чувство усталости или отсутствия энергии

  • Плохой сон, кошмарные сновидения или слишком долгий сон

  • Чувство вины

  • Потеря аппетита и веса

  • Проблемы с мышлением, концентрацией и принятием решений

  • Мысли о смерти и/или самоубийстве

  • Расставание с ценными вещами

  • Жалобы на новые физические симптомы

  • Снижение оценок в школе

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