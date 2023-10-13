Редкие интерстициальные заболевания легких
Расстройство
Симптомы
Лечение
Комментарии
Интерстициальное заболевание легких, вызванное применением лекарственных препаратов
Медленно развивающиеся (от нескольких недель до нескольких месяцев) или внезапные тяжелые симптомы
Одышка
Кашель
Прекращение приема препарата, который вызывает симптомы
Кортикостероиды (иногда эффективные)
Многие группы лекарственных препаратов могут вызывать эту болезнь.
Обычно болезнь протекает тяжелее у пожилых людей.
Влияние некоторых лекарственных препаратов на легкие сходно с таковым при системной красной волчанке (волчанка).
Интенсивность и степень тяжести заболевания иногда связаны с величиной дозы лекарственного препарата и продолжительностью приема препарата.
Синдромы альвеолярного кровоизлияния (кровоизлияние в легкие)
Наиболее часто кашель с кровью (кровохарканье)
Анемия вследствие хронической кровопотери
Почечная недостаточность (иногда)
Кортикостероиды и иммунодепрессанты (например, циклофосфамид)
Переливания крови, если это необходимо, из-за потери крови
Оксигенотерапия для восполнения низкого уровня кислорода в крови
При этих редких заболеваниях из мелких тонкостенных кровеносных сосудов (капилляров) просачивается кровь, часто в результате аутоиммунной реакции.
Люди могут страдать синдромом Гудпасчера, гранулематозом с полиангиитом, системной красной волчанкой (волчанкой), идиопатическим легочным гемосидерозом (накоплением железа в легких) или реакциями на препараты.
Массивные кровотечения могут привести к смерти.
Затрудненное дыхание
Кашель
Боль в груди
иногда кашель с кровью.
трансплантация легких.
Сиролимус
Это редкое расстройство встречается у молодых женщин.
Его активность может усиливаться во время беременности.