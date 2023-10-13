Расшифровка медицинских терминов, используемых для обозначения переломов
Тип
Описание
С угловым смещением
Отломки кости расположены не по прямой линии. Один расположен под углом к другому.
Отрывной
Фрагмент кости оторван от основной части кости. Связка может оторвать фрагмент кости при достаточно сильном внешнем воздействии, например, при падении. Сухожилие может оторвать фрагмент кости при достаточно сильном сокращении присоединенной мышцы, что может происходить у молодых спортсменов. Отрывные переломы часто случаются в костях кисти, стопы, лодыжки, колена или плеча.
Закрытый
Кожа над сломанной костью не повреждена.
Раздробленный
Кость раздроблена на три или более фрагментов. Часто происходит перелом кости с образованием множества очень мелких фрагментов. Такие переломы часто вызваны сильным воздействием, таким как при автоаварии. Они также могут иметь место у людей с остеопорозом, у которых кости ослаблены.
Кость сминается и разрушает сама себя. Такие переломы обычно происходят у пожилых людей (особенно у страдающих остеопорозом). Часто поражается позвоночник (позвонки) (компрессионный перелом позвонков).
Со смещением
Некоторые части или фрагменты сломанной кости отделены и находятся в неправильном положении.
По типу зеленой ветки
Частичная трещина или изгиб кости, но полный перелом отсутствует. Переломы по типу зеленой ветки бывают только у детей.
Такие переломы возникают в зонах роста, которые состоят из хрящевой ткани. Зоны роста позволяют костям удлиняться до тех пор, пока дети не достигнут своего полного роста. При окончании роста зоны роста замещаются костью. При переломе зоны роста кость может прекратить рост либо расти неровно. Переломы зоны роста бывают только у детей и подростков.
Вколоченный
Один из отломков кости вдавлен в другой. В результате кость кажется укороченной.
Внутри сустава (внутрисуставной)
Переломы могут распространяться на хрящ в конце кости, который участвует в образовании сустава (поверхности сустава). Как правило, этот хрящ уменьшает степень истирания, которое происходит при трении костей друг о друга. При переломе хряща человек также не может совершать движения в суставе, а вероятность развития остеоартрита в таком суставе возрастает.
Без смещения
Костные отломки по-прежнему располагаются на своем месте (не смещены), между ними отсутствует промежуток.
Косой
Кость сломана по прямой линии, по диагонали от средней части (тела) длинной кости.
Скрытый
Данные переломы сложно или невозможно увидеть на рентгеновском снимке, но их можно обнаружить при проведении других визуализирующих исследований, таких как компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ). Через несколько дней или недель в новой формирующейся кости происходят изменения по мере ее заживления. Тогда скрытые переломы могут быть видны на рентгеновских снимках. Скрытыми являются некоторые стрессовые переломы.
Открытый
Перелом сопровождается разрывом кожи и покрывающих кость тканей, кость может торчать из кожи. Грязь, инородные частицы или бактерии могут загрязнять рану и вызывать инфекцию сломанной кости.
Остеопоротический
Остеопоротические переломы развиваются в результате остеопороза (прогрессирующей потери плотности костной ткани), который ослабляет кости и повышает вероятность их перелома. Остеопоротические переломы (иногда их называют низкотравматичными переломами) отмечаются у лиц пожилого возраста, как правило, это бывают переломы костей бедер, запястья, позвоночника, плеч или таза.
Патологический
Патологические переломы вызываются заболеванием, которое приводит к ослаблению кости, например, остеопороз, определенные виды инфекций костей либо опухоли костей (включая метастазы в кости из опухолей в других местах тела).
Сегментный
Кость сломана в двух участках. Сегментные переломы являются типом раздробленного перелома.
Спиральный (торсионный)
Спиральные переломы возникают при перекручивании кости. В итоге отломки кости могут иметь острые, зубчатые и перекошенные края.
Стрессовый перелом возникает при повторном воздействии на кость во время определенных видов деятельности, таких как ходьба с грузом либо бег. Часто стрессовые переломы представляют собой небольшие трещины в кости (иногда их называют микротрещинами). Стрессовые переломы часто возникают в костях, на которые оказывается большая нагрузка, например, стопы либо голени.
Компрессионный веретенообразный перелом
Кость скорее изгибается, чем ломается. Компрессионные веретенообразные переломы обычно наблюдаются только у детей. У детей кости могут, скорее, изгибаться, чем ломаться, поскольку они более эластичны, чем у взрослых.
Поперечный перелом
Кость ломается поперек.