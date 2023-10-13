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Калории, расходуемые при физической нагрузке*

Активность

человек весом 125 фунтов (57кг)

человек весом 175 фунтов (80 кг)

Аэробика

283

396

Велопрогулка

453

635

Беговые лыжи

453

635

Горные лыжи

340

476

Гольф

  • Катание на тележке

198

277

  • Переноска клюшек

311

436

Пеший туризм

340

476

Катание на коньках

396

555

Катание на роликовых коньках

283

396

Бег

  • 8-ми минутный стандарт мили

708

992

  • 12-ти минутный стандарт мили

453

635

Софтбол

283

396

Плавание

453

635

Танцы в стиле свинг

226

317

Таэквон-до

283

396

Теннис (одиночные)

453

635

Ходьба

198

277

Поднятие тяжестей

170

238

Йога

226

317

*Среднее количество калорий, израсходованных за 1 час.

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