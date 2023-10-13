Калории, расходуемые при физической нагрузке*
Активность
человек весом 125 фунтов (57кг)
человек весом 175 фунтов (80 кг)
Аэробика
283
396
Велопрогулка
453
635
Беговые лыжи
453
635
Горные лыжи
340
476
Гольф
198
277
311
436
Пеший туризм
340
476
Катание на коньках
396
555
Катание на роликовых коньках
283
396
Бег
708
992
453
635
Софтбол
283
396
Плавание
453
635
Танцы в стиле свинг
226
317
Таэквон-до
283
396
Теннис (одиночные)
453
635
Ходьба
198
277
Поднятие тяжестей
170
238
Йога
226
317
*Среднее количество калорий, израсходованных за 1 час.