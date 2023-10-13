Распространенные симптомы рассеянного склероза
Часть тела
Примеры
Нервы (отвечающие за чувствительность)
Онемение
покалывание;
Ограниченное восприятие прикосновений
Боль или жжение
зуд;
Глаза
Частичная или полная потеря зрения и боль в одном глазу
Слабое или размытое зрение
Нарушение центрального зрения
Нарушение координации движений глаз
Половые органы
Трудно достигнуть оргазма
Нарушение чувствительности в области гениталий
У мужчин — эректильная дисфункция
Мышцы и координация движений
Слабость и неуклюжесть
Трудности при ходьбе и поддержании равновесия
Нарушенная координация движений
Скованность, неустойчивость и необычно сильная утомляемость
Кишечник и мочевой пузырь
Трудно управлять мочеиспусканием и работой кишечника
Запор
Речь
Замедленная, невнятная, неуверенная речь
Настроение
резкие перепады настроения;
Неуместный восторг или легкомысленность (эйфория)
Неспособность управлять своими эмоциями (например, слезы и смех без причины)
Психическая функция
Незначительные или очевидные психические и умственные нарушения
Потеря памяти
Нарушение мыслительных процессов
Невнимательность
Иное