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Распространенные симптомы рассеянного склероза

Часть тела

Примеры

Нервы (отвечающие за чувствительность)

Онемение

покалывание;

Ограниченное восприятие прикосновений

Боль или жжение

зуд;

Глаза

двоение в глазах;

Частичная или полная потеря зрения и боль в одном глазу

Слабое или размытое зрение

Нарушение центрального зрения

Нарушение координации движений глаз

Половые органы

Трудно достигнуть оргазма

Нарушение чувствительности в области гениталий

У мужчин — эректильная дисфункция

Мышцы и координация движений

Слабость и неуклюжесть

Трудности при ходьбе и поддержании равновесия

тремор.

Нарушенная координация движений

Скованность, неустойчивость и необычно сильная утомляемость

Кишечник и мочевой пузырь

Трудно управлять мочеиспусканием и работой кишечника

Запор

Речь

Замедленная, невнятная, неуверенная речь

Настроение

резкие перепады настроения;

Неуместный восторг или легкомысленность (эйфория)

Депрессия

Неспособность управлять своими эмоциями (например, слезы и смех без причины)

Психическая функция

Незначительные или очевидные психические и умственные нарушения

Потеря памяти

Нарушение мыслительных процессов

Невнимательность

Иное

Головокружение или вертиго

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