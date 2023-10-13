В особенно жаркое время года необходимо обеспечивать достаточную вентиляцию или кондиционирование воздуха, в частности, в местах пребывания детей младенческого и ясельного возраста и престарелых.
Не оставлять детей в автомобилях в жаркий день, особенно с закрытыми окнами.
Избегать интенсивных физических нагрузок в жаркую погоду и в душных помещениях.
Не одеваться слишком тепло.
Если избежать физических нагрузок на жаре не удается, надеть свободную одежду из натуральной ткани, делать регулярные перерывы, включить вентилятор и пить воду как минимум раз в несколько часов вне зависимости от ощущения жажды.
Если потеря массы тела в результате физических нагрузок составила 2 % и более, пить больше жидкости.
Если потеря массы тела в результате физических нагрузок составила 4 % и более, снизить интенсивность физических нагрузок сроком на 1 день.
Потребление большого количества воды сопровождать потреблением солесодержащих напитков или продуктов.
Если избежать длительных физических нагрузок на жаре не удается, начать готовиться к ним за 10-14 дней до того, как потребуется максимальная отдача, начав с умеренных физических нагрузок продолжительностью 15 минут в день и постепенно наращивая интенсивность и продолжительность.